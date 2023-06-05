Преступник уже в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Асбесте задержали 33-летнего мужчину. По версии следствия, именно он зарезал в ночь на 26 мая местного жителя Закира Вакитова. Ссора произошла на фоне шума во дворе дома на улице Лесной.

- С места происшествия обвиняемый скрылся, предусмотрительно приняв меры для сокрытия орудия преступления. Однако через непродолжительное время он был задержан. В ходе проведенных с ним следственных мероприятий установлено местонахождение сокрытого им ножа, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

Предполагаемый убийца уже в СИЗО, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.

- В действительности в тот теплый майский вечер у многоквартирного дома по улице Лесной были две компании. Одна из них действительно производила излишний для этого позднего часа шум. А другая, в которой и был потерпевший, вела себя довольно тихо. Однако фигуранту этой истории показалось, что именно «тихая» компания буянит сверх меры. Именно этой группе он и высказал свое недовольство из окна квартиры. Высказал, как водится, не стесняясь в выражениях. Конфликт не заставил себя ждать. И в итоге эта начавшаяся, по сути, по недоразумению ссора завершилась кровавой развязкой. Жизнь молодого человека оборвалась в самом расцвете сил, - сообщил пресс-секретарь областного Главка полиции Валерий Горелых.

Напомним, что в конце апреля был арестован житель Екатеринбурга, которого обвиняют в убийстве 36-летней женщины. Также домработницу с Широкой Речки задержали после поножовщины с сожителем.