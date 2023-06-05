Экскурсия будет длится два часа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Экскурсии по администрации Екатеринбурга станут постоянными. Такое решение принял глава города Алексей Орлов. Об этом сообщили в Telegram-канале «Международные связи Екатеринбурга».

- Эксперимент прошел в рамках «Ночи музеев». Мы получили обратную связь, учли пожелания и теперь будем проводить экскурсии 2 раза в месяц в течение лета, - рассказали в Telegram-канале.

Экскурсия продлится два часа и будет включать в себя историческую прогулку вокруг мэрии и экскурсию внутри здания с посещением «Галереи барельефов глав города», зала заседаний городской думы, зала заседаний администрации и «Галереи почетных граждан».

Билет будет стоить 800 рублей. Приобрести его можно будет только в Музее истории Екатеринбурга. Кассиру необходимо будет показать паспорт, чтобы вам оформили пропуск в здание администрации.

Проведет экскурсии историк, заведующий научно-информационным центром Музея истории Екатеринбурга Евгений Бурденков. Они пройдут 10 июня с 16:00, 24 июня с 12:00, 8 июля с 12:00, 22 июля с 12:00, 5 августа с 12:00.

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