В Екатеринбурге пройдет поэтический марафон, посвященный дню рождения Александра Пушкина

Фото: Фонд святой Екатерины

У Храма-на-Крови 6 июня в Международный праздник русского языка пройдет поэтический марафон «Он победил и время, и пространство», посвященный дню рождения Александра Пушкина. Об этом сообщили организаторы - Фонд святой Екатерины.

- Для нас 6 июня не просто поэтический день, день русской словесности, для нас это день, в котором мы черпаем вдохновение для того, чтобы жить дальше и гордиться своей страной, - рассказал старший священник Храма-на-Крови Максим Миняйло.

Марафон стартует в 12:00. Вход на него будет свободным. Для участия в марафоне нужно пройти регистрацию по телефону 371-71-57.

марафон будет сопровождаться живой классической музыкой в исполнении хора «Доместик» и Камерного оркестра B-A-C-H. В этот же день в культурно-просветительском центре «Царский» состоится концерт Театра Слова «Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой!», также посвященный дню рождения Александра Пушкина.

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