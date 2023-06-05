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НовостиОбщество5 июня 2023 9:12

На участке трассы Пермь-Екатеринбург ночью закроют движение

Специалисты будут проводить работы по демонтажу балок пролетного строения
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Движение будут перекрывать дважды на 15 минут

Движение будут перекрывать дважды на 15 минут

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 285 километре трасы Пермь-Екатеринубург в ночь с 5 на 6 июня закроют движение. На трассе будут проводиться работы по демонтажу балок пролетного строения.

- На автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург будет перекрыто движение на путепроводе, - сообщили в Уралуправтодоре. - Пожалуйста, учитывайте эту информацию и планируйте свой маршрут заранее.

Движение будут перекрывать дважды на 15 минут - в час и в три часа ночи.

Напомним, что на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург в Свердловской области работы проходят на отрезке длиной более 100 километров (с км 187 в Ачитском городском округе до км 326 возле Первоуральска) и продлятся до 2024 года.

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