На участке трассы Пермь-Екатеринбург ночью закроют движение

Движение будут перекрывать дважды на 15 минут
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На 285 километре трасы Пермь-Екатеринубург в ночь с 5 на 6 июня закроют движение. На трассе будут проводиться работы по демонтажу балок пролетного строения.
- На автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург будет перекрыто движение на путепроводе, - сообщили в Уралуправтодоре. - Пожалуйста, учитывайте эту информацию и планируйте свой маршрут заранее.
Движение будут перекрывать дважды на 15 минут - в час и в три часа ночи.
Напомним, что на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург в Свердловской области работы проходят на отрезке длиной более 100 километров (с км 187 в Ачитском городском округе до км 326 возле Первоуральска) и продлятся до 2024 года.
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