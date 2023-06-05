На участке трассы Пермь-Екатеринбург ночью закроют движение

Движение будут перекрывать дважды на 15 минут Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 285 километре трасы Пермь-Екатеринубург в ночь с 5 на 6 июня закроют движение. На трассе будут проводиться работы по демонтажу балок пролетного строения.

- На автодороге Р-242 Пермь-Екатеринбург будет перекрыто движение на путепроводе, - сообщили в Уралуправтодоре. - Пожалуйста, учитывайте эту информацию и планируйте свой маршрут заранее.

Движение будут перекрывать дважды на 15 минут - в час и в три часа ночи.

Напомним, что на трассе Р-242 Пермь-Екатеринбург в Свердловской области работы проходят на отрезке длиной более 100 километров (с км 187 в Ачитском городском округе до км 326 возле Первоуральска) и продлятся до 2024 года.

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