Юрий Демин скончался днем 4 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Бывшего главу свердловского управления ГИБДД Юрия Демина похоронят 7 июня. Об этом «КП-Екатеринбург» рассказал осведомленный источник. Юрий Демин возглавлял УГИБДД по Свердловской области с 2005 по 2018 года. Днем 4 июня он упал со строительных лесов на дачном участке в Верхней Сысерти.

- Юрий Демин родился 11 апреля 1961 года в селе Сыда Красноярского края. Учитывая дату рождения, именно поэтому, возможно, его и назвали в честь первого космонавта мира – Юрий Алексеевич. В 1985 году он окончил Свердловский юридический институт, а в 1998 году – академию управления МВД. Срочную службу он проходил в пограничных войсках – на Дальнем Востоке, - отмечал ранее глава пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

Соболезнования семьи и близким Юрия Демина также выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.