Минстрой утвердил Генплан Екатеринбург до 2045 года

Алексей Орлов поблагодарил всех специалистов, которые работали над новой версией Генплана Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минстрой Свердловской области утвердил Генплан Екатеринбург до 2045 года. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Орлов.

- Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии - все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга, - написал мэр.

Он также добавил, что наш город остается непоколебим в своем стремлении развиваться, работать над большими проектами, совершенствоваться, не забывая при этом о своей истории.

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Кроме того, Алексей Орлов поблагодарил всех специалистов, которые работали над новой версией Генплана.

В администрации города отметили, что Генплан Екатеринбурга является главным градостроительным документом, который отражает планы властей по строительству в том числе школ, детских садов, объектов улично-дорожной сети, жилья.

Напомним, ранее мы рассказывали про проект Генерального плана города до 2035 года. Тогда в планах было построить больше 170 объектов дошкольных образовательных организаций, больше 120 школ, 16 бассейнов, новые мосты и другие объекты.

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