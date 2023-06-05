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НовостиОбщество5 июня 2023 7:11

Минстрой утвердил Генплан Екатеринбург до 2045 года

Он является главным градостроительным документом города
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Алексей Орлов поблагодарил всех специалистов, которые работали над новой версией Генплана

Алексей Орлов поблагодарил всех специалистов, которые работали над новой версией Генплана

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Минстрой Свердловской области утвердил Генплан Екатеринбург до 2045 года. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава города Алексей Орлов.

- Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии - все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга, - написал мэр.

Он также добавил, что наш город остается непоколебим в своем стремлении развиваться, работать над большими проектами, совершенствоваться, не забывая при этом о своей истории.

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

Кроме того, Алексей Орлов поблагодарил всех специалистов, которые работали над новой версией Генплана.

В администрации города отметили, что Генплан Екатеринбурга является главным градостроительным документом, который отражает планы властей по строительству в том числе школ, детских садов, объектов улично-дорожной сети, жилья.

Напомним, ранее мы рассказывали про проект Генерального плана города до 2035 года. Тогда в планах было построить больше 170 объектов дошкольных образовательных организаций, больше 120 школ, 16 бассейнов, новые мосты и другие объекты.

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