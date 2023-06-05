В Екатеринбурге вынесут приговор лжэфээсбэшнику, обвиняемому в мошенничестве

Сейчас Александр передвигается в инвалидной коляске Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Верх-Исетском суде Екатеринбурга 6 июня огласят приговор 28-летнему Александру Нечипуренко. По версии следствия, в 2017 году сотрудник аэропорта Кольцово обманом переписал на себя квартиру матери своей девушки. По словам бывшей спутницы Александра, на протяжении двух лет он выдавал себя за «агента ФСБ», который выявляет педофилов. А потом предложил сожительнице пройти испытания в рамках «вербовки».

Также девушка утверждает, что Александр заставил ее полностью сменить имя.

- Он показывал, как правильно разрезать покровы кожи. Скальпелем резал себе коленки. А меня заставлял смотреть, чтобы я привыкала, и у меня исчезало отвращение и страх крови, - продолжает теперь уже Ульяна. – Он принес домой катетер с капельницей, делал у меня забор крови и заставлял меня это пить... Это было манипулирование, психологическое давление и насилие. А он преподносил это как проявление силы воли и характера, - рассказывала «КП-Екатеринбург» дизайнер Ульяна Соколовская.

Напомним, что в ходе судебных прений государственный обвинитель запросил для Нечипуренко наказание в виде пяти лет лишения свободы.