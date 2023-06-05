В Свердловской области 15 банков примут мелочь без комиссии

Акция проходит в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Свердловской области 15 банков примут ненужную мелочь без комиссии и обменяют ее на бумажные деньги или зачислят на счет. Уральское ГУ Банка России запустило акцию по приему монет у населения.
- Сейчас на каждого жителя страны приходится в среднем по 482 монеты, - рассказал замначальника Уральского ГУ Банка России Максим Артемьев. – Акция призвана вернуть их в оборот, поскольку организации торговли остро нуждаются в разменных деньгах.
Принести в банки мелочь, хранящуюся, в том числе, дома в копилках, можно будет до конца июня. Акция проходит в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле и Первоуральске. За часть сдаваемой мелочи в некоторых кредитных организациях можно получить памятные монеты.
Подробнее об условиях и сроках проведения акции можно узнать на сайтах кредитных организаций или в их отделениях.
Подобная акция прошла в Свердловской области в 2019 году. Жители региона сдали в банк более 630 тысяч монет на сумму 1,9 миллионов рублей.
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