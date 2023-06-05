Депутат Алексей Вихарев помог храму в Нижних Сергах запустить газовую котельную

Фото: Дмитрий Иванов

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев помог Крестовоздвиженскому храму в Нижних Сергах запустить газовую котельную. Четыре года он отапливался с помощью электричества.

- Мы ежемесячно получали большие счета за коммунальные услуги. При этом в холодное время в храме все равно было прохладно, - рассказал настоятель храма отец Максим Крылов.

За четыре года была проделана большая работа. Сначала к храму была проведена газовая труба, куплено и установлено газовое оборудование. Затем было построено двухэтажное здание, в котором, помимо котельной, оборудовали классы воскресной школы, сделали трапезную и мастерские.

- С 2019 года оказываю помощь в восстановлении Крестовоздвиженского храма в Нижних Сергах, - рассказал Алексей Вихарев. - Впереди прихожан ждет еще длительный процесс, чтобы храм приобрел свой первоначальный облик.

За все время Алексей Вихарев пожертвовал храму больше 15 миллионов рублей.

Крестовоздвиженский храм в Нижних Сергах был разрушен во время гражданской войны, когда один из снарядов попал в колокольню. Восстанавливают его с 2010 года на пожертвования жителей города, бизнесменов и политиков.

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