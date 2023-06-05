Московский застройщик сорвал сроки сдачи ЖК «Исеть Парк» в Екатеринбурге

Закончить работы планируется во втором корпусе к 20 июня, а в первом - к 5 июля Фото: Алексей БУЛАТОВ

Московский застройщик «ПИК» сорвал сроки сдачи жилого комплекса «Исеть Парк» в Екатеринбурге. Об этом сообщает E1.RU. По данным издания, екатеринбуржцы ждали начала заселения в первые два корпуса из шести еще 15 мая, но дома до сих пор даже не достроены.

- Перенос сроков заселения в первом и втором корпусах связан с нарушением выполнения работ подрядной организацией, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «ПИК». - «ПИК» уже передал задачу другому подрядчику и увеличил число рабочих на строительной площадке.

По словам представителей компании, сейчас завершается отделка в домах и начинается благоустройство территории. Ориентировочно ключи начнут екатеринбуржцам выдавать 1 августа и 1 сентября.

Дольщикам на встрече сообщили, что закончить работы планируется во втором корпусе к 20 июня, а в первом - к 5 июля. Затем около двух недель уйдет на получение разрешения на ввод в эксплуатацию.

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