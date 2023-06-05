Фото: группа во ВКонтакте Инцидент Екатеринбург

Крупный град повредил машины и теплицы на Урале. Об этом рассказывают очевидцы. Непогода обрушилась на регион в воскресенье, 4 июня.

Ранее мы писали, что на Екатеринбург и окрестности обрушились ливни, шквалистый ветер, гроза с молнией и град. Мы рассказывали, к каким последствиям привел воскресный шторм.

Так, например, очевидцы сообщали, что в Среднеуральске стихия привела к пожару в частном доме на улице Парижской Коммуны

Отметим, что сегодня, 5 июня существенных осадков в регионе по прогнозам синоптиков не предполагается. В остальной период недели вероятны кратковременные дожди.

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