Фото: группа во ВКонтакте Инцидент Екатеринбург
Крупный град повредил машины и теплицы на Урале. Об этом рассказывают очевидцы. Непогода обрушилась на регион в воскресенье, 4 июня.
Ранее мы писали, что на Екатеринбург и окрестности обрушились ливни, шквалистый ветер, гроза с молнией и град. Мы рассказывали, к каким последствиям привел воскресный шторм.
Так, например, очевидцы сообщали, что в Среднеуральске стихия привела к пожару в частном доме на улице Парижской Коммуны
Отметим, что сегодня, 5 июня существенных осадков в регионе по прогнозам синоптиков не предполагается. В остальной период недели вероятны кратковременные дожди.
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