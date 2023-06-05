В Екатеринбурге в ДТП пострадали женщина и двое детей

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге Volkswagen Polo столкнулся с Renault Clio. ДТП произошло вечером 4 июня на проспекте Космонавтов. В аварии пострадали 35-летняя женщина и мальчики 10 и 8 лет - пассажиры второй иномарки. С ушибами их доставили в медучреждения.

- По предварительной информации, водитель автомобиля Volkswagen Polo, двигаясь по проспекту Космонавтов, не правильно выбрал дистанцию до впереди двигающегося автомобиля Renault Clio и допустил с ним столкновение, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Сотрудниками Госавтоинспекции установлено, что за рулем Volkswagen Polo находился 21-летний молодой человек, имеющий стаж вождения три месяца.

Госавтоинспекция Екатеринбурга напоминает водителям, что при управлении транспортным средством необходимо быть предельно внимательными, строго соблюдать правила дорожного движения.

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