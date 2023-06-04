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НовостиОбщество4 июня 2023 16:31

Дом звезды «Уральских пельменей» Сергея Исаева засыпало крупным градом

Сергей Исаев показал кадры крупного града, обрушившегося на его дом
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
У актера Сергея Исаева на участке выпал крупный град Фото: t.me/isaevsergey1971

У актера Сергея Исаева на участке выпал крупный град Фото: t.me/isaevsergey1971

Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал на своих страницах в социальных сетях последствия непогоды, с которыми ему пришлось столкнуться 4 июня. В этот день в Свердловской области впервые в этом году прошел сильный дождь с грозой и шквалистым ветром.

- С ума сойти, друзья! Это град! Вон там вон город. Его вообще не видно. Жесть, - сказал Сергей Исаев. - Эй, лето, жара возвращайся назад. Не надо так надолго уходить. Понимаете? От солнца до града под ногами прошло пять часов. Аномалия...

Добавим, что в Екатеринбурге из-за дождя затопило некоторые улицы. А в Среднеуральске, по предварительным данным, из-за попадания молнии загорелся частный дом.