Дом звезды «Уральских пельменей» Сергея Исаева засыпало крупным градом

У актера Сергея Исаева на участке выпал крупный град Фото: t.me/isaevsergey1971

Актер шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев показал на своих страницах в социальных сетях последствия непогоды, с которыми ему пришлось столкнуться 4 июня. В этот день в Свердловской области впервые в этом году прошел сильный дождь с грозой и шквалистым ветром.

- С ума сойти, друзья! Это град! Вон там вон город. Его вообще не видно. Жесть, - сказал Сергей Исаев. - Эй, лето, жара возвращайся назад. Не надо так надолго уходить. Понимаете? От солнца до града под ногами прошло пять часов. Аномалия...

Добавим, что в Екатеринбурге из-за дождя затопило некоторые улицы. А в Среднеуральске, по предварительным данным, из-за попадания молнии загорелся частный дом.