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НовостиПроисшествия4 июня 2023 15:10

На улице Халтурина 12-летнего школьника на велосипеде сбил трамвай

Ребенок отделался ссадинами и ушибами
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Велосипед оказался под трамваем Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

Велосипед оказался под трамваем Фото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу

В половине пятого часа дня на улице Халтурина произошло ДТП — трамвай 19-го маршрута, двигавшийся в сторону улицы Готвальда, сбил 12-летнего мальчика, ехавшего на велосипеде. Школьник двигался по тротуару навстречу трамваю и внезапно съехал под трамвай.

- В результате ДТП 12-летний мальчик, со ссадинами и ушибами доставлен в детскую больницу, после осмотра врачей отпущен домой, - сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу.

Добавим, что трамваем управляла 28-летняя женщина, которая начала работать водителем трамвая год назад. Ранее к административной ответственности за нарушение ПДД она не привлекалась.