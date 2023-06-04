В Екатеринбурге прошел первый в этом году большой дождь

Июнь 2023-го уже вряд ли войдет в историю, как самый сухой Фото: читатель «КП-Екатеринбург»

В шестом часу дня в воскресенье, 4 июня, в Екатеринбурге наконец-то прошел большой дождь. Заливало долго с грозой и молнией. И продолжались осадки несколько часов, то начинаясь, то прекращаясь. В общем, погода будто решила за раз выдать нам весь дождь, который не додала за май. Он ведь, напомним, был признан самым сухим маем за 160 лет в Екатеринбурге.

- Самый сухой май до этого у нас был в 1957 году. Тогда выпало 1,8 мм осадков. В этом году в мае у нас всего 0,5 мм осадков, - объясняла главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.

Впрочем, относиться к этому дождю легкомысленно не стоит. В МЧС предупреждают о возможном шквалистом ветре скоростью до 25 метров в секунду. Поэтому на улицу без необходимости лучше не выходить.