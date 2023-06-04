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НовостиОбщество4 июня 2023 11:51

МЧС предупреждает о шторме, надвигающемся на Свердловскую область

Ожидаются ливни и порывы ветра до 25 метров в секунду
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Помимо шквалистого ветра ожидаются ливни, грозы и крупный град

Помимо шквалистого ветра ожидаются ливни, грозы и крупный град

Фото: Ольга ЮШКОВА

Уральские спасатели предупреждают: на Свердловскую область надвигается непогода. В связи с этим от отдыха на природе лучше отказаться.

- 4-5 июля местами в Свердловской области сохранятся ветер с порывами до 25 метров в секунду, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Ожидаются сильные дожди и ливни, грозы, крупный град. Соблюдайте меры безопасности!

Владельцам частных домов в МЧС посоветовали подготовить ливневую канализацию и дренажные системы для отвода воды. Во время грозы лучше закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляцию.

- Передвигаясь на личном транспорте, не пытайтесь преодолеть подтопленные участки, - добавляют в ГУ МЧС по Свердловской области. - Медленно перестройтесь в крайний правый ряд на обочину и, не прибегая к экстренному торможению, прекратите движение.

В экстренной ситуации можно позвонить спасателям по номерам: 101 или 112