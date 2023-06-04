Появилось шокирующее видео смертельного ДТП с мотоциклом в Алапаевске

После ДТП водитель легковушки вышел из машины и побежал к пострадавшему мотоциклисту Фото: кадр с видеорегистратора, vk.com/avtogorod66

Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах аварии, случившейся в Алапаевске вечером, 3 июня. Легковушка «Лада», за рулем которой сидел 23-летний водитель без прав, выехала на встречную полосу во время обгона и сбила мотоциклиста, из-за чего он погиб.

- Мотоциклом управлял 34-летний местный житель, который также не имел водительского удостоверения, транспортное средство в установленном порядке не зарегистрировано, в момент ДТП находился в мотошлеме, - добавляют в УГИБДД по Свердловской области

Момент столкновения попал в поле зрения видеорегистратора, стоявшего на машине, которую пытался обогнать водитель «Лады». На шокирующих кадрах видно, как у легковушки и мотоцикла происходит лобовое столкновение, после чего байкера перебросило через автомобиль. Мотоцикл упал на соседнюю полосу. После случившегося водитель легковушки вышел из машины и побежал к пострадавшему мотоциклисту. Идет расследование