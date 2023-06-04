Полиция провела рейд по пляжам Екатеринбурга

Сотрудники полиции провели профилактические беседы с отдыхающими Фото: УМВД по Екатеринбургу

В эти выходные любители пляжного отдыха в Екатеринбурге заметили сотрудников полиции. Они наведались сразу на несколько пляжей. Как объяснили в полиции, в эти дни в городе проводятся профилактические рейды, чтобы избежать чрезвычайных ситуаций на водоемах.

- Сотрудники УМВД по Екатеринбургу проводят мероприятия по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на береговых зонах водоемов с целью предупреждения чрезвычайных ситуаций, проведения профилактических бесед с разъяснением правил поведения на воде детям и их родителям, а также предупреждением правонарушений и преступлений, совершаемых в общественных местах, - объяснили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу

В полиции отметили, что всего в Екатеринбурге сейчас действует 118 водных объектов, где горожане любят отдыхать. При этом частой причиной ЧП становится купание в неположенных местах и то, что родители оставляют детей без присмотра.