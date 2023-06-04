В Екатеринбурге «Газель» врезалась в три машины и скрылась

На машинах остались вмятины Фото: предоставлено владельцем одной из пострадавших машин

Жительница Екатеринбурга в социальных сетях рассказала о ДТП, случившемся в субботу, 3 июня, во втором часу дня. В результате аварии были повреждены три машины.

- Мы ехали по улице Инженерная в сторону улицы Грибоедова, - уточнила «КП-Екатеринбург» Елена. - «Газель» двигалась во встречном направлении и выехала на нашу полосу, стала вилять, задела нас, другие две машины.

Авария произошла 3 июня во втором часу дня на улице Инженерной Фото: предоставлено владельцем одной из пострадавших машин

После случившегося «Газель» поехала в сторону улицы Косарева.

- В попытке скрыться с места ДТП проехала на красный свет светофора, чуть не сбив пешехода, - продолжает Елена. - Никто не успел рассмотреть номера. Заявление в ГИБДД написано.

Как уточняют очевидцы, ДТП случилось у дома №37 по улице Инженерной. За комментарием по данной информации мы обратились в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга и опубликуем его здесь, когда он поступит. Сейчас владельцы пострадавших машин ищут очевидцев происшествия и тех, кто случайно мог зафиксировать случившееся на камеру.

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Среди людей в аварии никто не пострадал Фото: предоставлено владельцем одной из пострадавших машин

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