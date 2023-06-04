Очевидцы сообщили, что на водоеме у Кольцовского тракта едва не утонул мужчина

По словам очевидцев, мужчине стало плохо и он едва не утонул Фото: vk.com/incekb

По словам очевидцев, в субботу помощь медиков понадобилась на пляже водоема рядом с отелем на Кольцовском тракте. Якобы в воде едва не утонул мужчина. Информацию об этом и фотографии происшествия очевидцы передали в группу Инцидент.Екатеринбург в социальной сети Вконтакте.

- По словам очевидцев, из воды достали, скорая приехала через 20 минут, говорят инсульт, - сообщает Инцидент.Екатеринбург.

Сотрудники отеля уточнили, что происшествие могло случиться на противоположной части набережной водоема - территории, которая к отелю отношения не имеет.

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