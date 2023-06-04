В Свердловской области пять парашютистов-десантников совершили прыжок, чтобы потушить лесной пожар

В Свердловской области продолжается борьба с лесными и природными пожарами ФБУ «Авиалесоохрана»

В Свердловской области продолжается борьба с лесными пожарами. С огнем борются и на земле, и с неба. Кроме того, «Авиалесохрана» активно применяет парашютистов-десантников, чтобы добраться до очагов в труднодоступных местах. Например, к их помощи прибегли в субботу, 4 июня.

- Во время патрульного полета на самолете Ан-2 по северу Свердловской области летчик-наблюдатель обнаружил труднодоступный лесной пожар, для тушения которого совершили прыжки пять парашютистов, находящихся на борту, - сообщают в отделе по связям с общественностью ФБУ «Авиалесоохрана»

Помимо этого в субботу еще 13 вертолетов в зоне работы «Авиалесохраны» перебрасывали команды парашютистов-десантников к местам, где идет борьба с пожарами. Также они доставляли горючее для бензопил и мотопомп, воду, продукты. Задействованы вертолеты и для сброса воды на пожар с помощью водосливных устройств.

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