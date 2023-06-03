«Шмели» разгромили соперника в заключительном матче сезона

Уральские футболисты одержали победу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 3 июня состоялась заключительная игра сезона – 2022/23. «Шмели» приняли соперников из ФК «Сочи». Для футбольного клуба «Урал» это был 21 выход на поле «Екатеринбург Арены».

Болельщики с напряжением смотрели за спортсменами. Первый тайм завершился в ничью. Во втором спортсмен Андрей Егорычев забил гол противнику и вывел команду.

- Побеждаем всухую в заключительной игре сезона! Благодарим болельщиков за поддержку. Оранжево-черные, вы наши силы! – пишет футбольный клуб «Урал» в поддержку команды.

Ранее, бомбардировщика Эрика Бикфалви признали легендой клуба «Урал». Он забил соперникам уже 56 голов.

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