Под Екатеринбургом водитель BMW сбил мотоциклиста

Водителю мотоцикла потребовалась экстренная помощь медиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Арамильском тракте 3 июня произошло серьезное ДТП с участием иномарки и байка. Водитель легковушки BMW сбил мотоциклиста. Мужчину на байке госпитализировали.

- По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклисту. В результате чего водитель легкового автомобиля допустил столкновение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД по Свердловской области.

Сообщается, что водитель мотоцикла был доставлен в ближайшую больницу. Он находится в тяжелом состоянии.

Ранее, в Свердловской области осудили водителя, который избил братьев. Водитель легковушки напал на одного из них, так как мужчина сымитировал наезд автомобиля ему на ногу. Водитель ударил парня по голове.

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