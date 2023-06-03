Под Екатеринбургом водитель BMW сбил мотоциклиста

Водителю мотоцикла потребовалась экстренная помощь медиков
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На Арамильском тракте 3 июня произошло серьезное ДТП с участием иномарки и байка. Водитель легковушки BMW сбил мотоциклиста. Мужчину на байке госпитализировали.
- По предварительным данным, водитель автомобиля BMW, при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении мотоциклисту. В результате чего водитель легкового автомобиля допустил столкновение. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту, - сообщили «КП-Екатеринбург» в ГИБДД по Свердловской области.
Сообщается, что водитель мотоцикла был доставлен в ближайшую больницу. Он находится в тяжелом состоянии.
Ранее, в Свердловской области осудили водителя, который избил братьев. Водитель легковушки напал на одного из них, так как мужчина сымитировал наезд автомобиля ему на ногу. Водитель ударил парня по голове.
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