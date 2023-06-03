Уральские спасатели потушили 20 лесных пожаров в Свердловской области

Свыше 850 человек борются с огнем в лесах региона Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшие сутки специалисты Авиалесоохраны и лесничеств, а также спасатели МЧС потушили 20 пожаров. Общая площадь всех очагов возгорания составила 559 гектаров.

Пожар был ликвидирован в Сосьвинском, Березовском, Верхотурском городских округах. Также потушили возгорания в Таборинском селе, Махневском населенном пункте.

- Борьбу с огнём в уральских лесах ведут более 850 человек и свыше 130 единиц спецтехники, задействована спецавиация. На конец дня 2 июня в регионе действовало 13 природных пожаров на общей площади 4,7 тысячи гектаров, - сообщает информационный портал Свердловской области.

Напомним, что во всей области действует особый противопожарный режим, установленный главой региона. В связи с ним, на территории региона запрещено использование открытого огня, разведение костров, сжигание мусора и травы. Не допускаются огневые работы, в том числе сварка.

Напомним, что в области сохраняется смог от лесных пожаров. Борьба с возгораниями продолжается в регионе. Спасатели сбрасывают сотни тонн воды, чтобы потушить лесные массивы. Распространению огня также способствует человеческий фактор, засуха и аномально высокая температура.

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