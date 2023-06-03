В Академическом мужчина скончался у дверей магазина

Очевидцы увидели тело мужчины утром у дверей магазина Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 3 июня мужчина скончался у дверей магазина. Об этом «КП-Екатеринбург» сообщили жители Академического.

- Это произошло на проспекте Академика Сахарова. Шла мимо в 10:45 и уже все произошло. Рядом стояли полицейские и следователи, - рассказала очевидица Анна.

В полиции Екатеринбурга «КП-Екатеринбург» подтвердили случившееся. Предварительно, смерть мужчины не криминальная.

- Сотрудники следственного отдела по Верх-Исетскому району организован выезд на место обнаружения тела. Проводится процессуальная проверка, - сообщает пресс-служба регионального СК.

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