В Екатеринбурге бездомный стащил сумку у прихожанки храма и отправился за покупками

Мужчина пришел в храм и прихватил с собой чужую сумку
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Екатеринбурге полицейские раскрыли кражу сумки у прихожанки храма. Еще 30 мая женщина пошла на службу в церковь на улице Блюхера. Личные вещи прихожанка храма оставила на скамье внутри. Однако, спустя время она не смогла найти ее.
- Вечером женщина позвонила в банк, чтобы заблокировать карты. Но ей сообщили, что с ее счета уже произошло несколько списаний. После кражи мужчина отоварился в магазине по чужой карте на сумму около двух тысяч рублей, - рассказали в пресс-группе полиции Екатеринбурга.
Наряд полицейских задержал подозреваемого этим же вечером на улице Данилы Зверева. Им оказался 56-летний мужчина без места жительства. Ранее он уже был судим.
Полицейские забрали у него сумку женщины, телефон, а также часть денег. Вину бездомный признал. В отношении него завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». В настоящее время мужчина под стражей.
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