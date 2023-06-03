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НовостиОбщество3 июня 2023 9:04

Свердловский депутат Алексей Коробейников подал заявление об уходе из Заксобрания

Депутат сложит полномочия 6 июня
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
Парламентарий может вернуться уже осенью

Парламентарий может вернуться уже осенью

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Свердловский депутат законодательного собрания Алексей Коробейников подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Согласно документу (имеется в распоряжении редакции), парламент рассмотрит его 6 июня на заседании.

Эта мера была предпринята Алексеем Коробейниковым, чтобы вернуться в Заксобрание. Он участвовал в праймериз от «Единой России» и победил по одномандатному округу №13.

Осенью Алексей Коробейников примет участие в довыборах по Ирбитскому округу. Если он будет избран, то вернется в парламент в качестве депутата-одномандатника.

Депутат Алексей Коробейников с 2011 года в парламенте. Ранее его избирали жители в Богдановичском округе.

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