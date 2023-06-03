Свердловский депутат Алексей Коробейников подал заявление об уходе из Заксобрания

Парламентарий может вернуться уже осенью
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Свердловский депутат законодательного собрания Алексей Коробейников подал заявление о досрочном прекращении полномочий. Согласно документу (имеется в распоряжении редакции), парламент рассмотрит его 6 июня на заседании.
Эта мера была предпринята Алексеем Коробейниковым, чтобы вернуться в Заксобрание. Он участвовал в праймериз от «Единой России» и победил по одномандатному округу №13.
Осенью Алексей Коробейников примет участие в довыборах по Ирбитскому округу. Если он будет избран, то вернется в парламент в качестве депутата-одномандатника.
Депутат Алексей Коробейников с 2011 года в парламенте. Ранее его избирали жители в Богдановичском округе.
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