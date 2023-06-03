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НовостиОбщество3 июня 2023 5:39

Двукратный чемпион мира по карате из Екатеринбурга приехал в Донецк, чтобы провести тренировки детям

Чемпион Марсель Мансуров вывезет ребят на сборы
Маргарита РАЗУМОВА
Маргарита РАЗУМОВА
В августе Марсель Мансуров желает вывезти детей из Донецка и Макеевки на спортивные сборы

В августе Марсель Мансуров желает вывезти детей из Донецка и Макеевки на спортивные сборы

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Двукратный чемпион мира по карате из Екатеринбурга Марсель Мансуров приехал в Донецк, чтобы провести тренировки детям. Об этом спортсмен сообщил «КП-Екатеринбург».

- 3 июня я провожу тренировку и собрание для детей из Донецка и Макеевки, в том числе и ребят с особенностями здоровья. В дальнейшем мы хотим вывезти их на спортивные сборы с 1 по 14 августа. Они будут проходить в Екатеринбурге, - рассказал Марсель Мансуров.

Чемпион Марсель Мансуров сам является руководителем инклюзивного клуба боевых искусств. На занятия к тренеру ходят дети с расстройством аутического спектра, невидящие.

Марсель Мансуров планирует развивать спортивную секцию для ребят с ограниченными возможностями здоровья за пределами Екатеринбурга. Мужчина завоевал титул двукратного чемпиона мира. Получил звание чемпиона России и Европы.

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