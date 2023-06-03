В Нижнем Тагиле в возрасте 100 лет скончался почетный ветеран Великой Отечественной войны

В Нижнем Тагиле с ветераном простятся 3 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле 2 июня скончался ветеран Великой Отечественной войны Николай Анисимов. В этом году Николай Петрович 9 мая отмечал День Победы и свой 100-летний юбилей. Об этом сообщает издание «Тагильский рабочий».

На протяжении нескольких лет Николай Анисимов и другие участники Великой Отечественной войны открывали парад с копией Знамени Победы. Николай Петрович родом из небольшого поселка Калиновка в Мордовии.

На войну Николай Анисимов попал будучи студентом второго курса Ленинградского военно-медицинского училища. Он служил в 385-стрелковой дивизии. Николай Петрович был дважды ранен, контужен. За заслуги Николая Анисимова награждали орденами Великой Отечественной войны I и II степени. Также ему вручали ордена Красной Звезды, медали почетного главнокомандующего.

Прощание с почетным гражданином Николаем Анисимовым состоится 3 июня в 12:30 в ритуальном комплексе «Реквием».

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