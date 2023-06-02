Проверка качества проходит в три этапа. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Свердловские дорожники проверили качество отремонтированных дорог Серовского тракта. Работы прошли на участке трассы с 87 по 94 километр. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Проверка качества дорог прошла перед сдачей фрагмента трассы. Она проходит в несколько этапов. Без нее запустить движение транспорта будет невозможно.

- Сначала проводится входной контроль материалов. Второй этап – операционный контроль, когда заказчик и подрядчик контролируют ход строительно-монтажных работ и соблюдение технических параметров. А завершает цикл приемочный контроль отдельных работ и объекта в целом, – рассказал первый заместитель начальника управления автодорог Владимир Оглоблин.

Дорожники обращали внимание на качество материалов: состав, прочность и водостойкость. Его проверила аттестованная лаборатория с современным оборудованием. Была изучена и толщена покрытия. Все результаты оказались в пределах нормы.

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