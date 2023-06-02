В ходе СВО погиб 23-летний серовчанин

Молодой человек скончался при выполнении боевых задач. Фото: администрация Серова

В ходе СВО погиб 23-летний житель Серова. 18 мая молодой человек скончался при выполнении боевых задач. Об этом сообщили в администрации Серова.

После школы молодой человек отправился учиться в Михайловскую военную артиллерийскую академию в городе Санкт-Петербург. В июне 2022 года серовчанин окончил обучение в звании лейтенант. Через месяц он отправился в зону проведения специальной военной операции.

- Прощание с Николаем Николаевичем состоится 03 июня 2023 года в 12.00 часов в ритуальном зале муниципальной похоронной службы «Прощание» по адресу ул. Карбышева, 15А, - поделились в мэрии города.

Ранее стало известно о гибели жителя Сухого Лога, мужчины не стало 12 мая. Он был ранен при выполнении боевых задач. У Игоря Шахматова осталось двое детей.

- Свой последний бой принял близ города Кременная ЛНР, - сообщается в группе во «ВКонтакте» администрации города.

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