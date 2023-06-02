В отделении смогут принимать более 15 тысяч детей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Ирбите после капитального ремонта открылось детское поликлиническое отделение в Центральной городской больнице. На работы в учреждении было выделено больше 15 миллионов рублей из федерального бюджета. Об этом сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.

Ремонт поликлиники начался еще в 2022 году. К 2023 году из областного бюджета выделили еще 7,9 миллиона рублей на оснащение педиатрической службы.

- Больницы городов и сельских территорий Свердловской области оснащаются современным оборудованием, врачи педиатрического звена повышают свой профессиональный уровень, чтобы юные свердловчане получали медицинскую помощь по самым передовым стандартам, - отметил региональный министр здравоохранения Андрей Карлов.

В отделении смогут принимать более 15 тысяч детей из Ирбита. Юных свердловчан смогут лечить оториноларингологи, стоматологи, психиатры, хирурги, неврологи, дерматологи и гинекологи.

Также с капитальным ремонтом в учреждении появились входная группа, территория для хранения колясок с навесом и турникет. Внутри здания заменены инженерные коммуникации и установлено энергосберегающее освещение.

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