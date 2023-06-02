Житель Каменска-Уральского хранил у себя дома опасный самодельный огнестрел

Владелец оружия не смог объяснить зачем он его хранил. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Житель Каменска-Уральского самостоятельно изготовил огнестрельное оружие. Его он хранил у себя дома. Об этом сообщили в ГУ МВД по Свердловской области.

Накануне во время проверочных мероприятий в одной из квартир в доме на улице Лермонтова, 99 был найден и изъят пистолет револьверного типа. Дверь в жилище нарушителя пришлось вскрывать при помощи болгарки. Оружие принадлежало 63–летнему местному жителю. Мужчина не смог объяснить откуда у него огнестрел, и зачем он его хранит.

- Согласно проведенному исследованию изъятый предмет является самодельно изготовленным огнестрельным оружием по типу револьвера. Возбуждено уголовное дело, - рассказали в полиции.

Расследование, направленное на выявление всех обстоятельств, продолжается.

Ранее у свердловчан нашли взрывчатку, огнестрельное оружие и патроны. Незаконное оружие нашли во время рейда сотрудники ГУФСИН.

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