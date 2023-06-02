Свердловчанку осудили за ложный донос

В суде женщине назначили 240 часов обязательных работ Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жительницу поселка под Кировоградом осудили за заведомо ложный донос. Причиной обращения в полицию стали обиды на мужа. Об этом сообщили в СУ СК по Свердловской области.

9 ноября 2022 года женщина выпивала. Вечером она решила пойти в магазин за новой порцией алкоголя. Однако муж не отпустил свердловчанку. Из-за чего та сильно обиделась. На следующий день женщина снова пила и вспомнила о случившемся.

- Решив отомстить супругу, она позвонила в Единую диспетчерскую службу и сообщила, что муж совершил в отношении нее преступление, посягающее на ее жизнь. Данное сообщение было зарегистрировано в полиции, и для проведения проверочных мероприятий сотрудники полиции прибыли на место происшествия, - рассказали в полиции.

Женщине объяснили, что за ложный донос полагается наказание. Однако и это не остановило обиженную жену. Протрезвев, женщина поняла, что сделала. Она пришла в полицию признаться, что оговорила супруга. Тогда на нее составили уголовное дело. В суде ей назначили 240 часов обязательных работ.

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