Глава Екатеринбурга рассказал о реконструкции парка «Уралмаш»

Реконструкция начнется в 2024 году
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Парк «Уралмаш» реконструируют в 2024 году. Об этом в программе «Итоги недели» сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
- Завершилось голосование за парки по проекту «Формирование комфортной городской среды». Лидером голосования стал летний парк «Уралмаш», и со следующего года мы приступим к его масштабной реконструкции, - сообщил Алексей Орлов.
Также глава города отметил, что недавно был открыт обновленный спортивный комплекс «Калининец», где построили ледовую арену.