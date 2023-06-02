Глава Екатеринбурга рассказал о реконструкции парка «Уралмаш»

Реконструкция начнется в 2024 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк «Уралмаш» реконструируют в 2024 году. Об этом в программе «Итоги недели» сообщил мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.

- Завершилось голосование за парки по проекту «Формирование комфортной городской среды». Лидером голосования стал летний парк «Уралмаш», и со следующего года мы приступим к его масштабной реконструкции, - сообщил Алексей Орлов.

Также глава города отметил, что недавно был открыт обновленный спортивный комплекс «Калининец», где построили ледовую арену.