Дополнительные поезда к Черному морю назначены на летний сезон на СвЖД

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На Свердловской железной дороге назначены сезонные летние и дополнительные поезда формирования Уральского филиала Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК», дочернее общество ОАО «РЖД») в направлении Черноморского побережья. Они будут отправляться по маршрутам:

Данные поезда уже добавлены в расписание на июнь-август по отдельным датам. При повышенном спросе на поездки в существующие схемы поездов будут включены дополнительные вагоны или назначены новые дополнительные поезда.

В целом за летний сезон уральскими поездами в сообщении с городами Черноморского побережья запланировано перевезти более 330 тыс. пассажиров.

Оформить билеты и узнать более подробную информацию о графике движения поездов можно на официальном сайте ОАО «РЖД», в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также в железнодорожных кассах. Приобрести билеты на большинство летних поездов можно за 90 суток до даты отправления.