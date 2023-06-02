Женщина скончалась до прибытия скорой помощи Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Сысерти Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, в результате которого погибла 43-летняя женщина. Около 14:00 на на 180-м километре подъезда к Екатеринбургу «Лада-Калина» врезалась в столб. От удара легковшку разорвало на части.

Известно, что женщина имела 22 года водительского стажа, пять раз ее привлекали к административной ответственности за нарушения ПДД.

- В момент ДТП в автомобиле находилась одна, двигалась со стороны города Екатеринбурга в сторону поселка Октябрьский, пристегнутая ремнем безопасности, - пояснили в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

ВАЖНО

Госавтоинспекция призывает водителей транспортных средств быть особенно внимательными и осторожными на дорогах, неукоснительно соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и не совершать опасных маневров, обязательно использовать ремни безопасности.