Главный синоптик Свердловской области рассказала, какая погода будет в июне на Урале

До середины июня погода ожидается умеренной без особо жарких периодов Фото: Ольга ЮШКОВА

Завершившийся месяц май оказался самым сухим за 160 лет для Екатеринбурга. Впрочем, июнь может быть поприятнее. Об этом в интервью «Комсомольской правде Екатеринбург» рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Согласно прогнозу Гидрометцентра России, июнь будет немного выше нормы - на 1 градус теплее обычного, - рассказала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. - Со второй пятидневки и примерно до середины месяца погода ожидается вполне умеренной без особо жарких периодов и с частым дождиком. Про погоду всего лета сказать сложно. Здесь в Екатеринбурге мы составляем прогнозы на ближайшие трое суток, можем предоставить консультации о погоде на 7-10 дней. Долгосрочное прогнозирование – прерогатива Гидрометцентра России.

Также Галина Шепоренко отметила, что с 4 на 5 июня на Урале возможен шквалистый ветер.