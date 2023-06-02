С 4 по 5 июня на Урале ожидается шквалистый ветер

Скорость ветра уральские синоптики определяют с помощью таких устройств на метеогорке Фото: Ольга ЮШКОВА

В начале следующей недели в Екатеринбурге и на Среднем Урале будет ветрено. Об этом в интервью «Комсомольской правде Екатеринбург» рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Сильный ветер в эти дни очень может быть, поскольку фронтальная зона уже практически над нами, - прокомментировала главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко. - И она так быстро не уйдет, в этой зоне будут возникать отдельные циклонические образования. Более прохладный воздух поступает с европейской территории России, а с другой стороны азиатское тепло тоже здесь подтягивается. Поэтому контрасты температуры могут возрасти. А раз контрасты большие в зоне фронта, значит, могут произойти разные экстремальные события. Мы опасаемся шквалов в период с 4 по 5 июня. Это наиболее опасные сутки будут.

Добавим, что по прогнозам синоптиков, 4 июня в Свердловской области днем температура воздуха может подняться до +31 градуса. Возможна гроза и порывы ветра до 16 метров в секунду. В понедельник, 5 июня, столбики термометров могут подняться до +30 градусов.