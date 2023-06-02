Недавно на рынке нашли партию опасных сигарет Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Екатеринбурге решили закрыть Ботанический рынок. Об этом заявил региональный координатор проекта «Народный контроль» Дмитрий Чукреев. По его информации, поводом для закрытия мог стать последний рейд, в ходе которого было выявлено 12 тысяч контрафактных сигарет.

- Насколько мне известно, рынок и так хотели до конца года отдать под застройку. Видимо, эти цыгане, которые торговали сигаретами, стали последней каплей. Все мы помним историю с паленым спиртом в 2021 году, - пояснил «КП-Екатеринбург» Дмитрий Чукреев.

На момент публикации получить комментарий у администрации рынка не удалось. Напомним, что в конце 2021 года несколько десятков человек скончались после отравления паленым спиртом. Позже выяснилось, что большая партия опасной водки была реализована на Ботаническом рынке.