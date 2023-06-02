Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Екатеринбурге изменили срок закрытия улицы Учителей, от Июльской до Сулимова, где будут вестись работы по модернизации тепловой сети. Движение будет ограничено с 5 июня по 15 августа.
- Специалисты просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам и заранее планировать маршрут передвижения, - рассказали в пресс-службе мэрии.
Автомобилисты смогут объехать зону перекрытия по улицам Учителей, Омской и Сулимова. По ним же будет объезжать перекрытие автобус, следующий по маршруту № 28. При этом изменений в схеме остановок общественного транспорта не предполагается.
Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге с 24 по 31 июля будет закрыт проезд на перекрестке улиц Калинина - Ильича. Рабочие «УралРос» будут здесь ремонтировать тепломагистраль.
К ЧИТАТЕЛЮ
Подписывайтесь на наш Telegram
Присоединяйтесь к нам в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники
Если вы хотите связаться с редакцией «КП-Екатеринбург»:
Тел.: +7 912 050 91 07
Почта kp.ekb@phkp.ru