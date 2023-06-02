Портфель депозитов юрлиц Банка Уралсиб в Челябинской территориальной дирекции вырос в 1,5 раза

Фото: пресс-служба ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

Депозитный портфель корпоративных клиентов Челябинской территориальной дирекции с начала года увеличился в 1,5 раза и достиг 5,38 млрд рублей.

Чаще всего депозитными продуктами Банка в Челябинской ТД пользуются нефтесервисные компании (44% от объема портфеля), далее следуют предприятия машиностроения (порядка 25%), строительной отрасли (более 9%) и производства металлоконструкций (4%).

«За первое полугодие 2023 в Челябинской территориальной дирекции появилось много новых корпоративных клиентов, которых мы привлекаем прежде всего эффективным комплексным обслуживанием - это традиция и заметное конкурентное преимущество Уралсиба. Также привлекательными для клиентов-юрлиц являются наши депозитные продукты, которые дают возможность сохранить и приумножить средства своего бизнеса – подчеркнула руководитель ЧТД Елена Кукк. - В дальнейшем мы продолжим фокусироваться на наших целевых отраслях, предоставляя клиентам первоклассный комплексный сервис, позволяющий им эффективно управлять своими финансовыми потоками и решать задачи по развитию бизнеса».

Сегодня Банк Уралсиб предлагает корпоративным клиентам различные виды депозитов на срок от 1 дня до 36 месяцев и сумму от 100 000 рублей. С более подробной информацией об условиях по новым депозитам для корпоративных клиентов можно ознакомиться в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка:

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес.

Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «ВВВ» (RU) и рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А-».

Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 45 регионах и по состоянию на 1 мая 2023 года насчитывает 221 точку продаж, 1412 банкоматов и 290 платежных терминалов.

Кроме собственной сети, Банк поддерживает работу объединенной банкоматной сети «ATLAS» – единое технологическое решение для банков-партнеров.