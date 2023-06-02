Инициативные мамы открыли в Краснолесье социально-коммуникативный центр для детей с особенностями развития

Фото: пресс -служба "Атомстройкомплекса"

Инфраструктура Краснолесья развивается в том числе с помощью самих жителей: этой весной в микрорайоне открылся социально-коммуникативный центр «Эврика», где смогут заниматься дети дошкольного и школьного возраста, в том числе, с особенностями развития. Создатели центра – мамы особых деток, которые формировали оптимальную программу развития для своих детей, а сейчас готовы делиться личным опытом и наработками с другими родителями.

В центре проводят занятия высококвалифицированные психолог и логопед, дети занимаются ЛФК, арт-терапией, сенсорной интеграцией, проходят курсы подготовке к школе, учатся выполнять домашние задания, могут посещать центр в качестве продленки после школы. Центр осознанно открыли в жилом районе, чтобы дети из Краснолесья и Академического могли регулярно посещать занятия. По словам психолога центра «Эврика», если для обычных детей пропуски занятий не так критичны, то для ребят с особенностями развития длительные перерывы в занятиях оборачиваются откатом и утратой приобретенных навыков. Возможность посещать развивающие занятия и компетентных специалистов в шаговой доступности от дома будет серьезным подспорьем для родителей особенных деток.

– Мы мечтали открыть свой центр в Краснолесье, но в новом светлом помещении, которое смогли бы подготовить целиком под наши нужды, – рассказывает Анна Фадеева, исполнительный директор центра «Эврика». – В результате, выбрали просторное помещение в новом жилом доме на Краснолесья 54/2 и начали своими силами потихоньку делать ремонт. О нашей инициативе узнал застройщик, и оказал существенную помощь с отделкой. Мы благодарны специалистам строительной компании за отзывчивость! И нам, и нашим ученикам очень нравится локация, особенно то, что вокруг много зелени, в шаговой доступности лесопарк.

На первом занятия воспитанники рисовали дом, в котором расположен центр «Эврика» - один из рисунков подарили строителям, а второй – соседскому центру, расположенному в этом же доме, благодаря которому инициативные мамы смогли воплотить в жизнь свою благую идею.