В Екатеринбурге создадут первый пересадочный узел

Фото: telegram-канал Алексея Орлова

В Екатеринбурге к концу 2023 года создадут первый пересадочный узел наземного метро. Он будет находиться на станции «ВИЗ». Деньги на создания узла выделят из бюджета города. Также деньги будут выделены на обустройство станции «Шарташ». Всего на работы пойдет 15,7 миллионов рублей. Информацию об этом «КП-Екатеринбург» подтвердили в пресс-службе администрации города.

Ранее глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщал, что на станции «ВИЗ» построен современный пешеходный переход, причем теперь есть лифты для облегчения выхода на платформы.

- Здесь будут пересаживаться на общественный транспорт жители Академического, Широкой Речки, Солнечного. Наземное метро даст им быстрый доступ в центр города, при этом средств потребуется в разы меньше, чем при строительстве подземки, - отмечал мэр.

Алексей Орлов также обещал, что в этом году также будет модернизированы станции «Аппаратная», «Компрессорный завод» и построена пассажирская платформа на «Синих камнях».

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