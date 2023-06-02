На Урале водитель легковушки погиб, влетев в грузовик

Фото: УГИБДД Свердловской области

На 44-м километре трассы Екатеринбург-Шадринск-Курган водитель легковушки погиб, влетев в грузовик Scania. ДТП произошло утром 2 июня.

- По предварительным данным, водитель ВАЗ намеревался совершить обгон, для чего выехал на встречную полосу, но затем начал возвращаться на свою полосу и, вклиниваясь в поток транспорта, не справился с управлением, и автомобиль вынесло на встречную полосу, - рассказали в УГИБДД Свердловской области.

От удара ВАЗ выбросило с дороги. В ГИБДД выяснили, что за рулем находился 50-летний мужчина. Он ехал со стороны Каменска-Уральского в сторону Екатеринбурга.

Фото: УГИБДД Свердловской области

За рулем Scania находился 60-летний мужчина. К административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался три раза. При осмотре грузовика сотрудники ГИБДД обнаружили нарушение правил использования тахографа. На водителя будет составлен административный материал.

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