Екатеринбург накрыло смогом из-за пожара в Березовском

Задымление происходит из-за восточного ветра Фото: Алексей БУЛАТОВ

Екатеринбург накрыло смогом 2 июня из-за пожара в Березовском. Об этом сообщается в Telegram-канале «Не для протокола».

- Сейчас там четыре лесных пожара на площади 52,5 га. Задымление происходит из-за восточного ветра с порывами до 14 метров в секунду, - пишут в Telegram-канале.

Дымка должна рассеяться после двух часов дня, когда, по прогнозам синоптиков, ветер сменится на юго-восточный.

Также сообщается, что два торфяных пожара сейчас действуют в Екатеринбурге и один в поселке Солнечный.

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