У бывшего владельца «Уктусского молочного завода» пытаются отсудить больше 90 млн рублей

Заседание запланировано на 5 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

Представители «Уктусского молочного завода» подали иск в суд с целью взыскать с бывшего директора Олега Бергера 90,98 миллиона рублей. Также истец просит наложить арест на его счета и запрет на продажу недвижимости. Информация об этом содержится в картотеке Арбитражного суда.

- В обоснование указанного ходатайства истец ссылается на то, что ответчик предпримет попытку отчуждения своего имущества, вследствие чего исполнение судебного акта будет затруднено либо станет невозможным в дальнейшем, что приведет к нарушению прав истца на возмещение убытков, - указано в документах на сайте суда.

Заседание запланировано на 5 июня.

«Уктусский молочный завод» находится в 50 километрах от Екатеринбурга. Ранее мы писали, что предприятие выставляли на продажу за 30 миллионов рублей и в марте 2023 года продали.

Согласно данным портала «Федресурс», новым директором молокозавода тогда стал Александр Медведев. Предприниматель также владеет ООО «Объединение - Урал», является генеральным директором ООО «Агрофирма «Никольское».

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