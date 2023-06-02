За три дня до трагедии у него была драка с коллегой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге следователи СК выясняют обстоятельства смерти кровельщика из Липецкой области. Как стало известно «КП-Екатеринбург», мужчина скончался в квартире дома № 16 на Советской. По словам знакомых, кровельщик вышел на балкон, чтобы покурить. А когда пошел обратно, то упал и скончался.

- Он приехал из Липецкой области с двумя товарищами. 28 мая прораб выгнал их со съемной квартиры в Заречном микрорайоне, так как они пьянствовали и не выходили на работу. После этого кровельщики поехали жить к друзьям в Пионерский поселок, - рассказал «КП-Екатеринбург» осведомленный источник.

На теле мужчины также нашли ссадины и побои. Но эксперты пришли к выводу, что их нанесли за три дня до смерти.

- Следственным отделом по Кировскому району Екатеринбурга СУ СК России по Свердловской области проводится проверка по факту обнаружения тела мужчины. Точная причина смерти будет установлена в ходе судебно-медицинской экспертизы, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В полиции города отметили, что погибшему было 40 лет.