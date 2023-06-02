На озеленение Качканара направлен 1 млн рублей

Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

ЕВРАЗ направил 1 млн рублей на озеленение Качканара. При поддержке компании в городе и в поселке Валериановске высажено более 550 саженцев яблони, калины, спиреи, барбариса, сирени, жасмина, сосен. Также в центре города будет разбит масштабный цветник.

Деревья и кустарники высажены на территории горно-промышленного колледжа, на набережной поселка Валериановска и на других общественных пространствах. Участниками акции по озеленению стали учащиеся и педагоги образовательных учреждений, жители города, работники ЕВРАЗ КГОК, представители администрации.

Также в июне при благотворительной поддержке ЕВРАЗа в Качканаре стартует конкурс «Лучшая клумба своими руками» среди команд общеобразовательных организаций. Дети и взрослые разработают дизайн цветника, высадят цветы и будут в течение лета за ними ухаживать. Цветы, зеленые газоны, деревья и кустарники – неотъемлемые элементы создания благоприятной городской среды. Они не только делают города красивее, но и улучшают состояние окружающей среды.

- Озеленение городов – часть экологической политики ЕВРАЗа. Акция «Семейное дерево» - это еще и замечательный семейный праздник! Горожане семьями высаживают деревья, заботятся о них в дальнейшем, - сказала директор благотворительного фонда «ЕВРАЗ Урал» Елена Раудштейн.

- Качканар и Валериановск с каждым годом преображаются. У нас большие планы по дальнейшему развитию и благоустройству города и поселка», - отметил глава Качканарского городского округа Андрей Ярославцев.

Акция «Семейное дерево» будет продолжена на Урале осенью. В Нижнем Тагиле работники ЕВРАЗ НТМК и их семьи высадят 100 деревьев на одной из общественных территорий.