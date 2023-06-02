Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Екатеринбурге огонь уничтожил три машины и две повредил. Пламя объяло автомобили в Водительском проезде в ночь на 2 июня.

- На площади 25 квадратных метров сгорели три автомобиля (марки устанавливаются), повреждены кузов автомобиля Ford Focus и BMW i116, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В 02:58 пожарным удалось локализовать огонь. Еще через пять минут открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 03:44.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и девять человек личного состава.

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